Bolsonaro e Zelensky conversam por telefone e discutem exportação de grãos para evitar crise alimentar global

Essa é a primeira vez desde o início da guerra que os líderes se falam; invasão da Rússia à Ucrânia ameaça aumentar a insegurança alimentar no mundo

Sergei SUPINSKY / AFP e Sergio Lima / AFP Jair Bolsonaro e Volodymyr Zelensky conversam pela primeira vez desde o começo da guerra



O presidente Jair Bolsonaro conversou nesta segunda-feira, 18, por telefone, com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky. “Tive uma conversa com o presidente do Brasil”, informou o chefe de Estado da Ucrânia em seu twitter. Essa é a primeira vez desde que a guerra começou em 24 de fevereiro que os dois representantes se falam. “Discutimos a importância de retomar as exportações de grãos para evitar uma crise alimentar global provocada pela Rússia”, continuou. “Apelo a todos os parceiros para que se juntem às sanções contra o agressor”, acrescentou. Há seis meses, navios com milhares de grãos estão presos nos portos da Ucrânia e impossibilitados de serem evacuados. Na semana passada, representantes da Ucrânia e Rússia, junto com membros da Organização das Nações Unidas (ONU) e o presidente da Turquia, se reuniram para pensar em uma estratégia e evitar que o conflito no Leste Europeu agrave a insegurança alimenta no mundo. Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre a conversa com o líder ucraniano.