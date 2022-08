Pilotos da Air France saem no tapa na cabine durante voo Genebra-Paris

Ambos foram suspensos e um terceiro tripulante precisou ser chamado para apartar a briga e ficar na cabine para impedir que eles voltassem a se estranhar

Divulgação/Air France Pilotos foram suspeitos por lutares fisicamente durante o voo



Dois pilotos da companhia aérea Air France foram suspensos após saírem no tapa na cabine após a decolagem de um vo Genebra-Paris, de acordo com a agência de notícia Associated Press. “Piloto e copilotos se agarraram pelos colarinhos”, informou o jornal La Tribune, da Suíça. O motivo da discussão não foi revelado. O caso foi divulgado no domingo, 28, contudo, ele aconteceu em junho. Para apartar os dois, foi necessário que um terceiro integrante da tripulação intervisse e passasse o restante da viagem na cabine para evitar um segundo confronto. No relatório emitido pela agência francesa de investigação aérea, BEA, aponta que alguns pilotos da Air France não tem rigor em respeitar os procedimentos em incidentes de segurança. Essa não é a primeira vez que a empresa aparece nos relatórios, ela já apresentou falhas em outras quatro ocasiões. A Air France diz que está realizando uma auditoria de segurança e comprometeu-se a cumprir as recomendações da BEA que também investigado uma ocorrência em abril no aeroporto de JFK de Nova York que passou por problemas de controle de voo ao se preparar para pousar o país.