Planalto é pego de surpresa com classificação do PCC e CV como organizações terroristas

A decisão ficou acordada durante o encontro do senador Flávio Bolsonaro e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, na quarta-feira (27)

Ministério das Relações Exteriores Palácio Itamaraty



O Palácio do Planalto foi “pego de surpresa” com a decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos em classificar as facções brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas. A informação foi apurada pela Jovem Pan.

O assessor-chefe especial para assuntos internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Celso Amorim, comentou sobre o caso e disse que segurança pública é um tema fundamental para o desenvolvimento socio-econômico.

“Crime organizado é um mal que tem que ser combatido. Cooperação internacional é bem-vinda, especialmente em temas como lavagem de dinheiro e contrabando de armas. Pretexto para intervenção, é inaceitável”, disse Amorim.

Também segundo apurado pela Jovem Pan, a classificação das facções como organizações criminosas ficou acordada durante o encontro na quarta-feira (27) que aconteceu na Casa Branca entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do ex-deputado Eduardo Bolsonaro com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o vice-presidente do país, JD Vance.

O pré-candidato à Presidência confirmou a informação a jornalistas e que a proposta teria sido bem recebida por Rubio, segundo o senador.

Flávio também disse que os grupos ainda não foram classificados dessa maneira por pedido do governo Lula (PT), e que Rubio foi mais enfático que Trump sobre o assunto.