Flávio se encontra com Rubio e JD Vence após visitar Trump nos EUA

Senador teria conversado sobre classificação de organizações criminosas como terroristas e liberdade de expressão

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se encontrou nesta quarta-feira (27) com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o vice-presidente do país, Marco Rubio. Ele foi acompanhado do irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).

Segundo o pré-candidato à Presidência afirmou a jornalistas, a conversa com Rubio foi sobre a classificação de organizações como PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, proposta que teria sido bem recebida por Rubio, segundo o senador.

Flávio também disse que os grupos ainda não foram classificados dessa maneira por pedido do governo Lula (PT), e que Rubio foi mais enfático que Trump sobre o assunto.

O encontro com Vance teria como pauta a liberdade de expressão no Brasil, com Flávio apresentando novas regulamentações aprovadas pelo governo recentemente.

O encontro acontece após uma reunião com o presidente americano, Donald Trump, no momento em que o nome de Flávio cai nas pesquisas de intenção de voto contra Luis Inácio Lula da Silva (PT), após a divulgação pelo site The Intercept Brasil de conversas realizadas entre o filho do ex-presidente e o banqueiro preso Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O vazamento colocou uma barreira no avanço de seu nome nas pesquisas eleitorais, ao expor cobrança de dinheiro para a produção do filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro, filmado nos Estados Unidos. O orçamento previsto para a produção foi confirmado por Flávio em R$ 134 milhões, superando grandes filmes de Hollywood, incluindo vencedores recentes do Oscar.