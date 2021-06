Polícia britânica investiga revelações de vidente sobre localização do corpo de Madeleine McCann

Michael Schneider é conhecido por localizar os restos mortais de pessoas desaparecidas e entrou em contato com a polícia para ajudar no caso

O caso Madeleine McCann parece estar próximo de uma solução e a polícia britânica tem que apegado a todas as informações possíveis para dar um desfecho a um dos casos de desaparecimento de crianças mais famosos do mundo. De acordo com a mídia inglesa, a polícia está investigando informações de um clarividente que afirmou que o corpo da menina está enterrado em uma floresta a seis milhas da Praia da Luz, local onde Madeleine desapareceu em 2007 quando passava férias com a família. O vidente Michael Schneider é conhecido por localizar os restos mortais de várias pessoas desaparecidas e disse aos oficias que “Madeleine infelizmente está morta e enterrada em Portugal, a nordeste de Lagos”. De acordo com ‘The Mirror’, Michel entregou a localização exata do local para as autoridades. O promotor alemão Hans Christian Wolters, envolvido no caso, informou que a equipe já utilizou dos poderes de clarividentes em outras oportunidades.

Ex-repórter de TV, Michel disse não divulgar informações ‘levianamente e sem se questionar constantemente’. A irmã de uma das vítimas que o clarividente ajudou a encontrar disse que vale dar uma chance para as informações dele. “Estou feliz que o BKA [departamento de polícia da Alemanha] pareça estar me levando a sério. Muitas vezes você tem a reputação de ser uma aberração ou alguém que está apenas tentando arrancar dinheiro de alguém, e isso é muito doloroso. Eu nunca aceito dinheiro”, disse Michel. Os pais de Maddie, Kate e Gerry ainda acreditam que a filha esteja viva.