Polícia de Nova York divulga nome e fotos de homem que pode ter informações sobre ataque

Frank James teria alugado uma van ligada ao crime; cartão de crédito foi encontrado no local do ataque

Reprodução/Twitter/@NYPDnews Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas em ataque na estação de metrô de Nova York



A Polícia de Nova York divulgou a identidade e fotos de um homem que teria informações sobre o ataque que deixou pelo menos 23 feridos em uma estação de metrô no Brooklyn nesta terça-feira, 12. Segundo a corporação, Frank James teria alugado uma van ligada ao crime e está sendo procurado. A chave do veículo foi encontrada no local do ataque, além do cartão de crédito que pagou o aluguel da van. Ainda não está claro se James é o responsável pelos disparos. A polícia também pediu que os cidadãos que tenham informações sobre o paradeiro dele entrem em contato.

Pelo menos 10 pessoas foram baleadas na estação de metrô nesta manhã. As autoridades locais informaram que há 23 feridos. Desses, cinco estão em estado grave, mas o quadro está estabilizado e eles não correm risco de vida. Um homem que usava uma máscara de gás e um colete de construção verde é o possível suspeito do ataque. Segundo o pronunciamento realizado pela chefe de polícia, um indivíduo “pegou algo em um saco dentro da estação e começou a sair fumaça, em sequência ele começou a atirar nas pessoas no trem e na plataforma”.