Polícia holandesa diz que carne encontrada com brasileiro assassinado não é humana

Reprodução/Facebook/@begolefernandes Begoleã Fernandes é considerado o suspeito de ter matado o também brasileiro Alan Lopes em Amsterdã



A carne encontrada no apartamento de Alan Lopes, brasileiro assassinado em Amsterdã em 26 de fevereiro, é de origem animal. A informação foi divulgada pela polícia da Holanda. O acusado de ter cometido o crime, o também brasileiro Begoleã Fernandes, havia dito que a vítima, que trabalhava em um açougue, praticaria canibalismo e estaria consumindo carne humana. “Mais uma mentira que o assassino do meu irmão contou foi desmascarada. Ele afirmou que pegou carne humana na nossa geladeira”, escreveu, em um post em rede social, Kamila Lopes, irmã de Alan. “A perícia nos informou que todas as carnes foram analisadas e são de origem animal”. Familiares da vítima estão sendo chamados para depor. Em 27 de fevereiro, Begoleã foi detido no aeroporto de Lisboa. Ele tentava embarcar para o Brasil usando um documento italiano falso. Na oportunidade, autoridades de Portugal encontraram, na bagagem do suspeito, roupas com vestígios de sangue e uma embalagem contendo pedaços de carne. O resultado da perícia no material apreendido ainda não foi divulgado. No entanto, a carne transportada teria sido retirado da casa de Alan Lopes.