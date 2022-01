Polícia prende mulher armada do lado de fora do Capitólio dos EUA

Kery Lynn McAtee, de 58 anos, teria abordado policiais falando que queria passar ‘informações’ sobre invasão do prédio federal em 2021

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Mulher foi presa diante do Capitólio dos EUA



A Polícia de Washington D.C, nos Estados Unidos, prendeu nesta quinta-feira, 13, uma mulher que carregava duas armas nas imediações do Capitólio do país. A suspeita, identificada como Kery Lynn McAttee, teria estacionado diante do prédio e se direcionado a policiais que faziam ronda no local dizendo que “tinha informações sobre o dia 6 de janeiro de 2021”. A data marca o momento no qual o Capitólio foi invadido por apoiadores de Donald Trump, que tentavam evitar a validação das eleições do democrata Joe Biden. Na ocasião, cinco pessoas morreram. “Neste momento, não há qualquer evidência de que a suspeita de 58 anos estava vindo aqui para fazer nada além de conversar com nossos oficiais”, afirmou um posicionamento das forças de segurança locais. No carro de McAttee, foram encontrados um rifle calibre 22 e um revólver 410. Como não tinha autorização para andar com as armas, ela foi indiciada por posse e transporte ilegal de armas e posse de munição sem registro.