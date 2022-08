Polícia recebe chamado para resgatar ‘cadáver’ na praia e tem uma surpresa ao chegar no local

Grupo de banhistas chamou as autoridades ao encontrarem o corpo, mas, na verdade, se tratava de uma boneca sexual hiper-realista do Japão

Reprodução/Site/DailyStar/ViralPress / Shop Jung Bangsaen Boneca sexual é confundida com mulher em praia na Tailândia



Um grupo de banhista que estava em uma praia no distrito de Bang Saen, em Chonburi, leste da Tailândia, chamou a polícia na quinta-feira, 18, ao se deparar com o corpo de uma mulher jogado na areia. As autoridades agiram rápido e logo direcionaram uma equipe para o lugar. Segundo o jornal Daily Star, um porta-voz da polícia do distrito de Bang Saen disse: “Em 18 de agosto de 2022, as equipes de resgate foram informadas de que as pessoas na praia ficaram chocadas ao ver uma jovem nua e inconsciente”. “Os policiais então correram para verificar e de longe viram uma mulher pequena e bonita com o traseiro nu”, acrescentaram. Entretanto, quando eles se aproximaram, perceberam que, na verdade, se tratava de uma boneca sexual hiper-realista do Japão da marca AV idol que custa cerca de 20 mil baht (R$ 2.400 na cotação atual). “Sua cabeça estava faltando e seu traseiro estava exposto”, informaram. As autoridades acreditam que a boneca tenha sido jogada em um rio ou canal antes de entrar no mar e parar na areia. O brinquedo foi retirado do local para evitar assustar outras pessoas, mas a polícia está disposta a devolver para o devido dono. “Se quiser recuperar sua boneca, ele pode buscá-la na estação da equipe de resgate”.