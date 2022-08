‘Bomba correio’: mensagem em armamentos ucranianos viram febre e podem custar mais de R$ 25 mil

Dinheiro arrecadado pelo site Sing My Rocket é destinado para ajudar o exército da Ucrânia na luta contra Rússia

Reprodução/Twitter/@AdamKinzinger Preços das mensagens podem chegar a R$ 15 mil



Um grupo, denominado Sign My Rocket, encontrou uma forma de conseguir arrecadar dinheiro para os soldados da Ucrânia que estão em combate com a Rússia desde o dia 24 de fevereiro. Eles estão vendendo “bombas correiro” e, segundo o cofundador Anton Sokolenko, em entrevista ao jornal americano The Washigton Post, eles já arrecadaram US$ 200 mil (mais de um milhão de reais na cotação atual). O valor das mensagens varia de US$ 150 (R$ 774) a US$ 5 mil (R$ 25 mil). As dedicações têm sido realizadas por pessoas de todo lado do mundo. Em entrevista ao jornal norte-americano, o fundador na plataforma de mensagem em bombas, Sokolenko, que tem 21 anos e é estudante de tecnologia da informação, revelou que começou o negócio ao ver as doações do Centro de Assistência ao Exército, Veteranos e suas Família, local em que atuava como voluntário, caindo. As vendas começaram pelo Telegram, mas depois um site foi criado. Segundo ele, 95% das mensagens são em inglês. Os recados podem ser escritos em mísseis, tanques e outros armamentos de guerra, e são os próprios soldados que escrevem com uma caneta permanente. Também há a possibilidade de receber um vídeo com a utilização da arma em que a mensagem estava escrita, mas, para isso, é preciso desembolsar uma quantia maior. O Sign My Rocket diz ter doado carros, drones e equipamentos ópticos para o exército.