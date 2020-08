Policiais atiram 7 vezes contra homem negro nos EUA e causam revolta na população; assista 

Jacob Blake, um homem negro estadunidense, foi baleado sete vezes por policiais na tarde do último domingo, 23, na cidade de Kenosha, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. O crime aconteceu por volta das 17 horas (horário local) enquanto os agentes de segurança respondiam por um inquérito doméstico. Em vídeo [veja abaixo], é possível verificar o exato momento em que Blake abre a porta de um carro e é atingido pelos policiais pelas costas, desesperando uma mulher que acompanhava a cena. Ele foi levado para o hospital em estado grave.

O departamento de polícia de Kenosha ainda não explicou o que motivou a ação dos policiais, mas avisou que o caso está em investigação. O crime causou revolta e manifestantes foram às ruas protestar. Carros foram queimados, vidraças de lojas e de restaurantes foram destruídos. Devido ao manifesto, o prefeito determinou um toque de recolher durante a noite do último domingo. Em pronunciamento, o governador de Wisconsin afirmou que não é a primeira vez que um homem negro é vítima de abuso policial nos Estados Unidos.

“Embora não tenhamos todos os detalhes ainda, o que sabemos com certeza é que ele não é o primeiro homem negro ou pessoa a ser baleada, ferida ou impiedosamente morta nas mãos de indivíduos que fazem cumprir a lei em nosso estado ou país”, afirmou o governador Tony Evers.

It should alarm you how normal this is.

Another night of rioters doing whatever they want.

This time in Kenosha, Wisconsin.

pic.twitter.com/Ivt7HH5htt

— The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) August 24, 2020