Bibo Nunes e Eduardo Girão saem em defesa da Jovem Pan após ação do MPF

Políticos defendem a liberdade de expressão e criticam ação do órgão federal contra a emissora

Divulgação/Jovem Pan Políticos criticam ação do MPF contra a Jovem Pan



O deputado federal Bibo Nunes (PL-RS) e o senador Eduardo Girão (Novo-CE) se manifestaram sobre a ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF) contra a Jovem Pan, que pede o fim das concessões da emissora. Durante o programa Prós e Contras, da Jovem Pan News, desta quinta-feira, 29, ambos defenderam a liberdade da expressão. Segundo Girão, o Brasil vive uma caçada à liberdade de expressão, que para ele só existe apenas de um lado. “Minha total solidariedade a esse grupo que aprendi a admirar, com sua independência, coragem e qualidade de informação. Estamos vivendo um avanço na caçada da liberdade de expressão de um só lado: da oposição, dos críticos, dos quais fazem parte a imprensa e a essência do jornalismo. A gente repudia isso”, disse o senador. “Tenho denunciado quase diariamente, nas tribunas e nas comissões. E eu espero que esse tempo sombrio seja superado pela coragem das pessoas de bem, qualquer um na posição de se manifestar sobre o que estamos vendo com esse abuso contra a Jovem Pan”, completou. Bibo Nunes, por sua vez, disse que a liberdade de imprensa é sagrada e que o direito de expressão está assegurado na Constituição. “Existe uma tentativa de calar e de intimidar os apresentadores e comunicadores da Jovem Pan. Liberdade de imprensa é sagrada. Fecharam rádios e televisões lá na Venezuela, mas nós não somos a Venezuela. [O fim da concessão] É contra a Constituição Federal, que nos assegura o direito de expressão”, finalizou.