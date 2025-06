Político de oposição russa é preso por pedir cessar-fogo na Ucrânia

Político de 61 anos é um ex-deputado da cidade de Pskov e conhecido por ser crítico do presidente Vladimir Putin

Reprodução/Instagram/@levshlosberg Shlosberg está detido sob acusação de "desacreditar" repetidamente o Exército



O político de oposição russa Lev Shlosberg, uma das últimas figuras críticas ao governo que permanece na Rússia, foi detido nesta terça-feira (10) e acusado de “desacreditar” o Exército por pedir um cessar-fogo na Ucrânia, informou seu partido. A Rússia intensificou a repressão contra os opositores desde o início da ofensiva na Ucrânia, com duras leis de censura militar e penas de prisão.

Shlosberg, de 61 anos, é um ex-deputado da cidade de Pskov e é conhecido por ser crítico do presidente Vladimir Putin. Seu partido, Yabloko, informou que ele foi detido por pedir um cessar-fogo na Ucrânia durante um debate em vídeo publicado nas redes sociais no início do ano.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Shlosberg está detido sob acusação de “desacreditar” repetidamente o Exército, já que foi multado duas vezes pelo mesmo motivo, e pode ser condenado a cinco anos de prisão. Está previsto que o político compareça a um tribunal na quarta-feira (11), acrescentou o partido.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório