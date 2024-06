Político é detido no Texas por falsificar ataques racistas contra si mesmo

Segundo investigação, Tarat Patel criou um perfil falso e fez os comentários na própria página, simulando insultos racistas, anti-imigrantes e hindufóbicos

Reprodução/Facebook/TaralPatelTX Taral Patel é candidato democrata a comissário do condado



Um político do terceiro distrito de Fort Bend, no Texas, foi detido pelos Texas Rangers sob a acusação de falsificação de identidade e representação de falsa identidade. Taral Patel teria forjado ataques racistas contra si mesmo em comentários online, enviando mensagens em seu próprio perfil. As investigações tiveram início em outubro de 2023, a pedido do comissário do distrito, Andy Meyers, que suspeitava de um suposto apoiador de Patel que vinha fazendo comentários racistas nas redes sociais. Durante a investigação, os agentes descobriram que Patel criou um perfil falso e fez os comentários na própria página. Anteriormente, ele havia publicado uma colagem de mensagens de ódio enviadas por apoiadores de Meyers, alegando que representavam um “medo profundo e equivocado”.

Em setembro de 2023, Patel, candidato democrata a comissário do condado, expressou abertura para críticas às suas posições políticas, mas condenou os insultos racistas, anti-imigrantes e hindufóbicos direcionados a ele, sua família e comunidade. Além disso, utilizou a foto de um morador de Fort Bend sem consentimento para compor o perfil falso. As autoridades continuam investigando o caso para determinar as motivações por trás das ações do político e as possíveis consequências legais que ele poderá enfrentar.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA