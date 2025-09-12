Jovem Pan > Notícias > Mundo > Rússia inicia exercícios militares com Belarus em meio a tensão com OTAN

Episódio levou Varsóvia a acionar o Artigo 4º da Aliança Militar, que prevê consultas entre os países membros diante de ameaças à segurança

  • 12/09/2025 17h20
EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL Vladimir Putin Rússia faz exercícios militares em parceria com Belarus

A Rússia iniciou nesta semana grandes exercícios militares em parceria com Belarus, em meio a um período de crescente tensão com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). A movimentação ocorre dias depois da invasão de 19 drones russos no espaço aéreo da Polônia, parte deles abatidos pelas forças aéreas polonesa e holandesa. O episódio levou Varsóvia a acionar o Artigo 4º da OTAN, que prevê consultas entre os países membros diante de ameaças à segurança. Até o momento, não houve decisão formal sobre possíveis medidas, mas a situação reforçou preocupações de aliados europeus.

Segundo Moscou, os exercícios militares já estavam programados desde agosto e não têm relação direta com o incidente na Polônia. As manobras envolvem tropas da marinha, da aeronáutica e do exército de ambos os países, aliados estratégicos e ex-repúblicas soviéticas. Ainda assim, o aumento das atividades militares russas nas fronteiras preocupa vizinhos como Polônia, Lituânia, Estônia, Letônia e países que fazem divisa com a Ucrânia, que temem riscos de invasões ou ataques.

