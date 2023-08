Polônia prende bielorrusso suspeito de espionagem para o governo russo

Segundo ministro do Interior polonês, detido participou do reconhecimento de instalações e portos militares, além de realizar atividades de propaganda pró-Rússia

Reprodução/Twitter @Kaminski_M_ Nesta quinta-feira, 3, autoridades anunciaram o reforço da vigilância na fronteira da Polônia com Belarus



O governo da Polônia anunciou que prendeu um bielorrusso suspeito de praticar espionagem para a Rússia. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 4, pelo ministro do Interior, Mariusz Kaminski. “O bielorrusso Mikhail A. participou do reconhecimento de instalações e portos militares. Também realizou atividades de propaganda para a Rússia”, afirmou Kaminski em uma rede social. Ainda segundo o polonês, ele foi a 16ª pessoa a ser presa por supostas conexões com redes de espionagem no país. País membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e importante aliado do Ocidente no leste europeu, a Polônia vem expressando preocupações com as provocações vindas de Belarus, país vizinho e aliado da Rússia. Recentemente, os mercenários do grupo Wagner foram abrigados pela nação vizinha à Polônia. Por causa das movimentações recentes, Kaminski anunciou nesta quinta-feira, 3, um reforço na vigilância na região da fronteira polonesa com Belarus.

*Com informações da AFP