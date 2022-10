Ponte de vidro em Kiev é bombardeada por míssil russo; veja vídeo

Câmeras de segurança registraram o momento exato em que o ataque aconteceu; um pedestre passava pelo local na hora do atentado

Reprodução/Twitter/DiretoFront Klitschko Bridge é um ponto turístico em Kiev



A ponte de vidro, Klitschko Bridge, localizada em Kiev, na Ucrânia, foi alvo de ataques russos nesta segunda-feira, 10. O ponto turístico foi danificado após ser atingido por um míssil russo no mais recente ataque lançado por Vladimir Putin, presidente da Rússia, contra o Leste Europeu. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível conferir o atentado por dois ângulos, e um deles mostra uma pessoa passando pelo local no exato momento em que tudo aconteceu, mas que, por sorte, não foi atingida. As imagens são de câmeras de seguranças que ficam na região. O ataque realizado contra Kiev e outras cidades ucranianas, é o maior já registrado em meses. Desde março, quando as tropas russas deixaram a região, não tinha um bombardeio tão intenso na capital ucraniana. Putin disse que o atentado de hoje é em resposta a destruição da ponte que liga a Crimeia à Rússia. Ele também fez uma ameça à Ucrânia. “No caso de continuar as tentativas de cometer atentados terroristas em nosso território, a resposta da Rússia será firme e por sua envergadura serão correspondidas com o nível de ameaças à Federação Russa”, indicou o chefe de Estado. Desde o começo de setembro, as tropas de Volodymyr Zelensky tem tido vantagem na guerra que se aproxima do seu oitavo mês e conseguiu recuperar mais de 2.500 m² em território, incluindo regiões que Putin anexou no final de setembro.

