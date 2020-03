Por causa do coronavírus, Papa faz transmissão virtual da bênção dominical

EFE/ Claudio Peri Um telão exibiu a oração de Papa para fiéis



Em uma medida extraordinária voltada a desencorajar aglomerações de pessoas por causa do surto de coronavírus, o papa Francisco não apareceu na sacada na Praça São Pedro para fazer sua bênção dominical e declarações. Em vez disso, um vídeo com uma leitura dele de comentários e orações foi divulgado.

Os sinos da Basílica de São Pedro soaram e o pontífice apareceu por alguns segundos para saudar as pessoas que estavam na praça, mas ele não fez comentários da sacada. A medida — que já havia sido anunciada no sábado (8) — teve como objetivo evitar grandes aglomerações na praça, que em dias de tempo bom pode receber até 40 mil pessoas à espera da mensagem do papa em um domingo.

A Itália já registrou 233 mortes em decorrência do coronavírus, além de 5.061 diagnósticos positivos. Entre as pessoas que ainda estão com a enfermidade, 567 estão unidades de tratamento intensivo, o que representa aumento de 105 na comparação com o balanço apresentado ontem. Por outro lado, 589 pacientes foram considerados curados.

* Com informações do Estadão Conteúdo