Porta de carro forte se abre e espalha dólares por rodovia nos EUA; assista

O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira, 19, em San Diego, na Califórnia, na Interstate, rodovia da Costa Oeste, que vai da fronteira com o México até o Canadá e liga Los Angeles a Seattle

Reprodução/Twitter/@torok19284339 Porta de carro forte se abriu e espalhou dinheiro nos EUA



Uma das principais rodovias dos Estados Unidos ficou coberta de dinheiro após a porta de um carro forte se abrir e sacos com notas de dólar se espalharem. O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira, 19, em San Diego, na Califórnia, na Interstate, rodovia da Costa Oeste, que vai da fronteira com o México até o Canadá e liga Los Angeles a Seattle. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que as autoridades bloquearam a estrada nos dois sentidos. Nas imagens, algumas pessoas também aparecem recolhendo o dinheiro do chão.

De acordo com o jornal San Diego Union-Tribune, a Patrulha Rodoviária da Califórnia (CHP, na sigla em inglês) trabalha em parceria com o FBI e fez um apelo para que o dinheiro seja devolvido. De acordo com um policial entrevista pelo veículo de informação norte-americano, qualquer pessoa que tenha pego o dinheiro pode enfrentar acusações. “Se um monte de TVs caírem de um caminhão na rodovia você não pode simplesmente pegar as TVs”. A autoridade rodoviária disse também ao jornal que “cerca de uma dúzia de pessoas” já tinham devolvido o dinheiro roubado: “As pessoas estão trazendo muito [dinheiro]. As pessoas pegaram muito dinheiro”.