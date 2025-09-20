Jovem Pan > Notícias > Mundo > Porta-voz da Casa Branca diz que acordo do TikTok deve ser assinado nos próximos dias

Porta-voz da Casa Branca diz que acordo do TikTok deve ser assinado nos próximos dias

Donald Trump e Xi Jinping conversaram, nesta sexta-feira (19), sobre o termo que permite que a rede social chinesa siga em funcionamento nos EUA

  • Por Jovem Pan
  • 20/09/2025 13h55
SAUL LOEB / AFP Karoline Leavitt Porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que está '100% confiante de que o acordo do TikTok foi fechado e será assinado nos próximos dias'

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse em entrevista à Fox News neste sábado (20) que está “100% confiante de que o acordo do TikTok foi fechado e será assinado nos próximos dias”. Na sexta-feira (19), os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, conversaram sobre o termo que permite que a rede social chinesa siga em funcionamento nos EUA.

“Só precisa ser assinado e isso deve ser feito nos próximos dias. O acordo é mérito do secretário Scott Bessent, do embaixador Jamieson Greer e do vice-presidente J.D. Vance, que vêm negociando com os chineses há meses”, afirma Leavitt. Segundo ela, o acordo fechado coloca a “América em primeiro lugar e mantém o TikTok aberto para todos os jovens americanos”.

Leavitt acrescentou que o acordo significa que o TikTok será majoritariamente de propriedade de “americanos”, com sete assentos no conselho da empresa que controla o aplicativo, sendo seis compostos por americanos. “Os dados, a privacidade e o algoritmo serão liderados por uma das maiores empresas de tecnologia do País, a Oracle”, disse ela.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert

