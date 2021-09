Portugal chega a 80% da população vacinada com as duas doses

País é líder em vacinação no mundo e tem boa parte das atividades econômicas reabertas

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Com avanço da vacinação em Portugal, país reabre economia e máscaras deixam de ser obrigatórias



Portugal alcançou a marca de 80% da população vacinada com as duas doses contra a Covid-19, se tornando o país com maior parcela de vacinados no mundo, segundo a plataforma Our World In Data, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. De acordo com o último balanço divulgado pelo Diretório Geral da Saúde (DGS), 8,3 milhões de pessoas já haviam completado o esquema de vacinação até o último domingo, enquanto 8,8 milhões (ou 83% da população) tomaram ao menos uma dose. O foco do programa agora está em vacinar adolescentes entre 12 e 17 anos, cuja cobertura está em 52%.

Com o sucesso da vacinação, os números de internados, mortes e infectados apresentam queda em Portugal. “Já ganhamos deste vírus, pelo menos, a primeira batalha está vencida. E isso é um grande alívio para nós”, disse nesta terça-feira durante solenidade o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, que coordena a campanha de vacinação no país. Com a queda nos indicadores, Portugal tem relaxado medidas de restrição, com a maior parte das atividades econômicas funcionando normalmente e o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras.

*Com informações da EFE