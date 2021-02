Portugal registra primeiros 7 casos da variante brasileira do coronavírus

Foram os primeiros casos da nova cepa a serem registrados no país; há dez dias, um laboratório português havia identificado dois casos suspeitos

EFE/EPA/ANDRE KOSTERS/Archivo O país passa por uma "terceira" onda da pandemia do coronavírus



Portugal registrou, neste domingo, 21, sete casos de infecção pela variante brasileira no coronavírus. Foram os primeiros casos da nova cepa a serem registrados no país, segundo divulgou o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). “Os casos foram reportados pelo INSA às autoridades de saúde, que já efetuaram as devidas diligências para o rápido rastreamento de contatos e a adoção de todas as medidas consideradas necessárias para a interrupção de potenciais cadeias de transmissão”, divulgou o órgão, em comunicado.

Há dez dias, um laboratório português havia identificado dois casos suspeitos da variante brasileira e os encaminhou ao INSA para análise. Em Portugal, já havia sido detectada a variante sul-africana e, em grande escala, a britânica, que é apontada como uma das causas da terceira onda de contágio, que colocou o país como um dos mais afetados pela Covid-19 no início deste ano. Desde o início da pandemia, houve 15.962 mortes no território português, além de 797.525 casos confirmados.

*Com informações da EFE