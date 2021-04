Portugal registra menor número de casos diários de Covid-19 desde agosto

Segundo as autoridades locais, foram detectados 193 novos infectados nas últimas 24 horas, menor taxa desde o dia 25 de agosto, quando foram contabilizados 192 testes positivos

EFE/EPA/MANUEL FERNANDO ARAÚJO País inicia nova etapa de flexibilização nesta segunda-feira, 5



Portugal registrou o menor número de novos casos diários de Covid-19 deste agosto de 2020. Segundo autoridades portuguesas, foram registrados 193 novas infecções neste domingo, menor quantidade desde o dia 25 de agosto do ano passado, quando foram contabilizados 192 testes positivos. Ainda de acordo com a Direção Geral de Saúde (DGS), quatro mortes pela doença foram registradas nas últimas 24 horas. A marca foi registrada na véspera da nova etapa de flexibilização no país. Desde o início da pandemia, o país somou 823.335 casos e 16.879 mortes causadas pela Covid-19. No momento, segundo a DGS, existem 26.134 casos ativos, com 517 pessoas internadas, sendo 117 em leitos de UTI.

A partir de segunda-feira, 5, Portugal entrará na fase 2 de flexibilização, após um primeiro relaxamento iniciado no dia 15 de março. Nesta fase, estudantes de dez a 15 anos retornarão às salas de aula. Na primeira etapa, crianças de até nove anos haviam retornado ao ensino presencial. A abertura de pequenos estabelecimentos comerciais, museus, academias – sem aula em grupo – também está autorizada. A proibição de circulação entre cidades nos fins de semana também será encerrada.

*Com informações da EFE