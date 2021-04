Reino Unido divulga menor número de mortes por Covid-19 desde setembro de 2020

O país que vacina mais rapidamente na Europa registrou apenas 10 mortes pela doença no sábado, 3

ANDRE LUCAS/ESTADÃO CONTEÚDO - 14/01/21 Reino Unido é o país que mais vacina contra a Covid-19 na Europa



O Reino Unido divulgou neste sábado, 3, o número de 10 mortes por Covid-19. Esse é o menor número diário desde setembro do ano passado. Os dados oficiais do país também mostram que mais de 31 milhões de pessoas já foram vacinadas com a primeira dose e 5 milhões com a segunda .O Reino Unido é país da Europa que está imunizando a população mais rápido Em comunicado divulgado ontem, o ministro da Saúde, Matt Hancock, afirmou que o programa de vacinação do país é espetacular.

Segundo ele, mais de metade de toda a população com mais de 80 anos já tomou duas doses. A meta do Reino Unido é vacinar todos os que têm mais de 50 anos até metade do mês de abril, e, até o fim de julho, todos os adultos. Na última segunda-feira, 29, as medidas rígidas de lockdown na Inglaterra começaram a ser aliviadas. Com a queda no número de mortes e de casos, a expectativa é que nos próximos dias o primeiro-ministro Boris Johnson flexibilize ainda mais as restrições em todo o país.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini