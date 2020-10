Prédio de 33 andares pega fogo na Coreia do Sul; assista 

O incêndio ocorreu entre o 8º e o 12º andares do prédio, que possui cerca de 120 apartamentos e unidades residenciais

Reprodução/Twitter/@ZHANY.YO Um incêndio na Coreia do Sul deixou pelo menos 77 feridos



Um grande incêndio atingiu um prédio de 33 andares na cidade de Ulsan, na Coreira do Sul, na noite desta quinta-feira, 8. Imagens que circulam nas redes sociais mostram chamas se espalhando por todo edifício residencial e comercial denominado Samhwan Nouveau. De acordo com a agência de notícias “Yonhap”, centenas de pessoas foram retiradas do incêndio, que foi contido com dificuldades devido aos fortes ventos que afetam a região. Até o momento, 77 pessoas estão sob cuidados médicos e nenhum morto foi encontrado no local.

O incêndio ocorreu entre o 8º e o 12º andares do prédio, que possui cerca de 120 apartamentos e unidades residenciais. Neste momento, os bombeiros estão procurando por qualquer pessoa que ainda possa estar no edifício. “De repente, o fogo apareceu. As janelas foram quebradas e a sala e o quarto iluminados”, disse uma testemunha em entrevista à “Yonhap” e replicada pela “BBC”.