Mosca pousa na cabeça de Mike Pence durante debate e cena viraliza

Dupla de Donald Trump na disputa presidencial, Mike Pence ficou com uma mosca pousada em sua cabeça durante dois minutos inteiros durante o debate dos candidatos a vice

Reuters A cena aconteceu enquanto o vice-presidente dos EUA discursava sobre o racismo sistêmico



A democrata Kamala Harris e o republicano Mike Pence se encontraram na noite desta quarta-feira (8) para o único debate entre os candidatos a vice-presidência dos Estados Unidos. A conversa foi mediada pela jornalista Susan Page, do jornal norte-americano USA Today, mas um quarto e inesperado integrante se juntou à conversa. Já no final da sessão, uma mosca pousou na cabeça da dupla de Donald Trump, Mike Pence, e ali permaneceu por cerca de dois minutos, o que inevitavelmente chamou atenção dos espectadores.

Os cabelos brancos de Pence, que já tem 61 anos de idade, apenas destacaram a presença do inseto enquanto ele discursava seriamente sobre o racismo sistêmico nos Estados Unidos. Em poucos minutos, a página oficial no Twitter de Joe Biden publicou uma foto em que o rival de Trump aparece empunhando um mata-moscas. A legenda dizia “colabore com cinco dólares para ajudar essa campanha a voar”, fazendo um trocadilho com a palavra “fly”, que em inglês significa tanto “voar” quanto “mosca”. As piadas não pararam por aí. Já há uma conta no Twitter com o nome “Mike Pence’s Fly”, literalmente “Mosca do Mike Pence”, e lojas vendendo perucas de cabelos brancos com moscas para o Halloween.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

i really did that pic.twitter.com/p5mTvt4gSz — Mike Pence's Fly 🏳️‍🌈 (@MikePenceFly___) October 8, 2020

The Viral Fly from Mike Pence's Hair at the VP Debate Has Now Landed on a Halloween Wig​ https://t.co/aHAGP83V4o — People (@people) October 8, 2020

Essa não é a primeira vez que uma mosca pousa na cabeça de um candidato durante um debate nos Estados Unidos. Durante a corrida eleitoral de 2016, o mesmo tipo de inseto pousou na testa de Hillary Clinton, que continuou a discursar como se nada tivesse acontecido.