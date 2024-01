Prefeita de Paris promete mergulho no Rio Sena antes dos Jogos Olímpicos para comprovar despoluição

Local sediará parte das competições de triatlo e natação de águas abertas durante os jogos

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, anunciou nesta quarta-feira, 10, que irá mergulhar no Rio Sena em julho, antes da abertura dos Jogos Olímpicos. O rio, que passou por um intenso processo de limpeza nos últimos anos, sediará parte das competições de triatlo e natação de águas abertas durante a Olimpíada, que terá início em 26 de julho deste ano. Hidalgo convidou o subprefeito da região, Marc Guillaume, para acompanhá-la no “histórico mergulho”, e ressaltou que muitos acreditavam ser impossível limpar o rio, mas que agora é possível comprovar que o local está adequado para receber atletas e banhistas. A despoluição do Rio Sena é uma antiga promessa das autoridades parisienses. Há 30 anos, o ex-presidente e ex-primeiro-ministro Jacques Chirac, na época prefeito da capital, havia feito a mesma promessa, porém não a cumpriu na década de 90.

No ano passado, Hidalgo havia prometido abrir três pontos para banho público a partir do verão de 2025, um ano após os Jogos Olímpicos. Desde 1923, um decreto da prefeitura proibia o mergulho no famoso rio. No entanto, a polícia monitorava constantemente as margens para evitar banhos não autorizados. Nos últimos anos, a gestão municipal e federal investiram cerca de 1,4 bilhão de euros (aproximadamente R$ 7,5 bilhões) na despoluição do Rio Sena e do Rio Marne, um dos principais afluentes da capital francesa. Apesar dos altos investimentos, os organizadores da Olimpíada enfrentaram dificuldades para realizar testes nas águas do rio nos últimos meses. Devido à poluição causada por episódios de chuva, dois eventos de triatlo e uma competição de águas abertas foram cancelados.