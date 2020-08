Premiê da Nova Zelândia rebate fala de Trump sobre Covid-19 no país: ‘Não faz sentido’

O líder norte-americano citou a notícia sobre o país oceânico, que somou mais de 60 infecções locais desde a semana passada após ficar mais de 100 dias sem a detecção do vírus

EFE Jacina Ardern é a primeira-ministra da Nova Zelândia



Primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern rebateu as críticas de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, após o ressurgimento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no país oceânico. O líder norte-americano citou, na última segunda-feira, 17, a notícia sobre o país oceânico, que somou mais de 60 infecções locais desde a semana passada após ficar mais de 100 dias sem a detecção do vírus, e comparou com os EUA. “Eles venceram, ele estava na primeira página. Mas o problema é que (agora) há um grande aumento na Nova Zelândia e vocês sabem, isso é terrível. Não queremos isso”, disse o presidente dos EUA para uma multidão em Mankato, Minnesota.

A premiê neozelandesa respondeu, nesta terça-feira, 18, ao mandatário americano durante entrevista coletiva, dizendo que Trump está “claramente errado” quando diz que a Nova Zelândia vem registrando “um grande aumento” nos casos do novo coronavírus. “Obviamente, não acho que faça sentido comparar o foco atual na Nova Zelândia com as dezenas de milhares de casos diários nos Estados Unidos”, respondeu Ardern.

A Nova Zelândia luta desde a semana passada contra um surto de Covid-19 na cidade de Auckland, a mais populosa do país e cujos 1,7 milhão de habitantes estão confinados até o próximo dia 26, a grande maioria ligada a positivos em quatro membros de uma mesma família e que já atinge mais de 60 casos. Desde o início da pandemia, o país oceânico acumulou 1.293 pacientes confirmados com Covid-19, incluindo 22 mortes, em contraste com os 5,44 milhões de casos nos EUA, incluindo cerca de 170 mil óbitos. Hoje, a Nova Zelândia relatou um aumento de 13 casos – 12 ligados à família mencionada -, enquanto os Estados Unidos relataram cerca de 42 mil infecções no dia anterior. Ela finalizou destacando que a Nova Zelândia é “um dos países com melhor desempenho do mundo no que se refere a Covid-19.”

*Com informações da Agência EFE