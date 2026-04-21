Premiê do Paquistão agradece Trump por aceitar extensão do cessar-fogo

Mais cedo, o presidente norte-americano informou ter aceitado a extensão da trégua com o Irã em uma postagem nas redes sociais

Presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif



O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, agradeceu nesta terça-feira ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por ter aceitado o pedido de estender o cessar-fogo com o Irã a fim de permitir mais tempo para a realização de negociações diplomáticas.

Em postagem no X, Sharif afirmou esperar que “ambos os lados continuem a observar o cessar-fogo e possam concluir um acordo abrangente de paz durante a segunda rodada de conversas programada em Islamabad para um fim permanente ao conflito”, que ainda não tem uma data definida após a desistência, pelos iranianos, de participarem das reuniões que ocorreriam nesta semana.

Mais cedo, Trump informou ter aceitado a extensão do cessar-fogo, a pedido do Paquistão, em uma postagem na rede social Truth Social. O bloqueio naval a portos do Irã, no entanto, permanece em vigor, afirmou o presidente americano. A ação tem sido considerada um “ato de guerra” que viola o cessar-fogo por parte do Irã.