Premiê do Paquistão pede que Trump prorrogue ultimato do Irã por mais duas semanas 

O Paquistão tem sido o principal intermediário das propostas compartilhadas pelo Irã e pelos Estados Unidos, mas não há sinais de um entendimento

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Trump deu ultimato ao Irã para reabrir Ormuz



O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, solicitou na quarta-feira (horário local) a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que ele prorrogue por mais duas semanas.

“Para permitir que a diplomacia siga seu curso, solicito sinceramente ao presidente Trump que estenda o prazo por duas semanas. O Paquistão, com toda a sinceridade, solicita aos irmãos iranianos que abram o Estreito de Ormuz por um período correspondente de duas semanas como um gesto de boa vontade”, disse Sharif em um post no X.

O Paquistão tem sido o principal intermediário das propostas compartilhadas pelo Irã e pelos Estados Unidos, mas não há sinais de um entendimento.

Trump deu até às 21h desta terça-feira (07) para o Irã reabrir o Estreito de Ormuz, fechado desde o dia 28 de fevereiro, quando a guerra começou.

Irã suspende negociações com os EUA

O Irã interrompeu as negociações com os Estados Unidos e informou ao Paquistão que não participará mais de conversas sobre um cessar-fogo, segundo informações de três altos funcionários iranianos concedidas ao jornal New York Times.

A decisão ocorre em meio ao aumento das tensões na região, sem indicação imediata de retomada do diálogo. Não foram divulgados detalhes sobre os motivos da suspensão nem sobre eventuais condições para reabrir as negociações.

Na segunda-feira (06), o Irã rejeitou a proposta de cessar-fogo e enfatizou a necessidade de um fim permanente para a guerra, disse a agência de notícias oficial Irna nesta segunda-feira (6). A Casa Branca também confirmou, nesta segunda, que havia recebido uma proposta de mediadores para um cessar-fogo de 45 dias com o Irã, mas detalhou que o presidente Donald Trump “não a validou”.

Trump dá ultimato ao Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, intensificou na segunda-feira, ameaças contra o Irã, em comentários a repórteres durante evento de Páscoa na Casa Branca. O republicano reiterou que não estenderá o prazo adicional de dez dias oferecido ao país persa para dar andamento às negociações de paz, que terminaria nesta terça-feira (7).

“Eles me pediram algum tempo e eu concedi dez dias. “Não vamos mudar o prazo final novamente“, disse Trump. “Todo o inferno será liberado contra o Irã sem um acordo de cessar-fogo até esta data.”

Trump argumentou que o governo norte-americano já deu “muitas chances” para que o regime alcançasse um acordo para encerrar agora, mas que “eles ainda não usaram nenhuma”.

Nesta terça, Trump alertou que “toda uma civilização morrerá” no Irã nesta terça-feira, caso o regime não atenda ao seu ultimato. “Toda uma civilização morrerá esta noite, para nunca mais retornar. Não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. “QUEM SABE?”, acrescentou.

*Com informações da Reuters