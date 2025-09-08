Presença militar dos EUA no mar do Caribe é um ‘fator de tensão’, afirma Lula

Declaração aconteceu na abertura da reunião virtual do Brics; presidente ressalta que clima nervoso é ‘incompatível com a vocação pacífica da região’

Renan Areias/Enquadrar/Estadão Conteúdo Lula denuncia mobilização militar dos Estados Unidos no mar do Caribe, durante reunião virtual do Brics



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciou, nesta segunda-feira (8), a mobilização militar dos Estados Unidos no mar do Caribe, durante uma reunião virtual do Brics.

“A presença das Forças Armadas da maior potência no mar do Caribe é um fator de tensão incompatível com a vocação pacífica desta região”, disse Lula na abertura da videoconferência, segundo a tradução em inglês de seu discurso, transmitida pelo canal oficial da presidência sul-africana no YouTube.

Em meio às tensões com a Venezuela, a Marinha dos EUA enviou vários navios para o mar do Caribe para combater o tráfico de drogas, segundo o presidente americano, Donald Trump.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert