Presidente da Alemanha entra em quarentena após segurança ser diagnosticado com Covid-19

Frank-Walter Steinmeier, de 64 anos, foi submetido a teste de diagnóstico da doença, mas resultado ainda não saiu

EFE / EPA / HAYOUNG JEON Presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, está em isolamento



O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, 64 anos, iniciou período de quarentena neste sábado, 17, depois que um dos agentes que atuam na segurança dele testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada por uma porta-voz da chefia de Estado do país. A integrante do gabinete confirmou que Steinmeier foi submetido a teste de diagnóstico para o patógeno que provoca a Covid-19, no entanto, o resultado ainda era desconhecido.

Em março deste ano passado, a chanceler alemã, Angela Merkel, também teve que passar por uma quarentena, depois da confirmação de que o médico pessoal dela havia dado positivo em exame de detecção. A chefe de governo realizou três testes, todos com resultado negativo, o que a permitiu sair do regime de isolamento. Steinmeier participaria neste domingo do ato de entrega do Prêmio da Paz do Comércio de Livro Alemão, ao filósofo e economista Amartya Sen, programado para acontecer na Igreja de São Paulo, em Frankfurt.

*Com Agência EFE