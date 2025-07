Presidente da Câmara dos EUA antecipa recesso e adia debate sobre caso Epstein

Nome do presidente Donald Trump foi mencionado como estando em suposta lista de envolvidos, mas tanto o FBI quanto o Departamento de Estado Americano negaram essa informação

O presidente da Câmara dos Estados Unidos, Mike Johnson, tomou uma decisão controversa ao antecipar o início do recesso parlamentar em um dia. Essa medida evitou a votação sobre a liberação de arquivos relacionados ao caso de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. Com essa decisão, qualquer resolução sobre o caso foi adiada para setembro, após o recesso de verão. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, as férias parlamentares ocorrem no meio do ano, e muitos políticos aproveitam para fugir do frio de Washington D.C. A antecipação do recesso gerou atrasos em várias votações, incluindo a importante decisão sobre a liberação de documentos sigilosos das investigações de Epstein.

Jeffrey Epstein, um milionário americano que morreu na prisão, era acusado de tráfico sexual e supostamente mantinha uma lista com nomes de autoridades e personalidades de diversos setores, incluindo música, cultura e política, que teriam participado de festas sexuais com menores de idade. O nome do presidente Donald Trump foi mencionado como estando nessa lista, mas tanto o FBI quanto o Departamento de Estado Americano negaram essa informação. Elon Musk, ex-aliado de Trump, afirmou em um post, posteriormente apagado, que os documentos não foram liberados porque o nome de Trump aparecia neles. A pressão por transparência tem aumentado entre democratas e republicanos, que exigem esclarecimentos sobre o caso.

Antes do recesso, o Congresso aprovou uma intimação para que Ghislaine Maxwell, ex-parceira de Epstein, testemunhe formalmente no caso. Maxwell já havia prestado depoimento anteriormente e agora deverá fazê-lo novamente na próxima semana. A antecipação do recesso e a suspensão das votações sobre o caso Epstein geraram críticas e aumentaram a pressão por esclarecimentos, com muitos aguardando os próximos desdobramentos dessa complexa investigação.

