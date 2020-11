Presidente da China parabeniza Biden pela vitória nas eleições dos Estados Unidos

Mensagem de parabéns foi enviada para Joe Biden pouco mais de duas semanas após democrata ser eleito como novo presidente dos Estados Unidos

REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Presidente da China parabenizou Joe Biden por mensagem



Quase três semanas após as eleições presidenciais dos Estados Unidos, o presidente da China, Xi Jinping, parabenizou nesta quinta-feira, 25, o futuro presidente, Joe Biden, pela vitória nas urnas. Segundo a agência governamental Xinhua, a parabenização foi dada por meio de uma nota enviada ao novo presidente. “Promover o desenvolvimento saudável e estável das relações entre China e Estados Unidos não é apenas um interesse das duas nações, mas também representa uma expectativa em comum de toda a comunidade internacional”, afirma trecho da mensagem enviada.

Na nota, Jinping afirmou, ainda, que deseja manter o espírito não conflituoso, o respeito mútuo e a cooperação entre os dois países controlando as disputas entre eles. O vice-presidente do país, Wang Qishan, também teria enviado uma mensagem, mas destinada à também vice Kamala Harris. Apesar da mensagem oficial da China ter sido enviada apenas nesta quarta, um ministro de relações exteriores do país parabenizou o democrata em nome de Pequim no dia 13 de novembro. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ainda não reconheceu a vitória de Biden