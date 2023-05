Presidente da China promete à Rússia ‘apoio firme’ em ‘interesses fundamentais’

Xi Jinping pediu o fortalecimento da coordenação nos cenários multilaterais e afirmou que as relações entre as nações alcançaram um nível sem precedentes

Dmitry ASTAKHOV / SPUTNIK / AFP O presidente da China, Xi Jiping, e primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, se encontraram para discutir a relação entre os países



O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que a China apoiará os “interesses fundamentais” da Rússia durante uma reunião em Pequim com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin. Os dois países fortaleceram suas relações diplomáticas e comerciais na última década, uma tendência que se acelerou desde que a Rússia lançou sua ofensiva contra a ex-república soviética. A China se declarou neutra no conflito e pediu respeito à soberania dos Estados, mas nunca condenou publicamente a operação militar ordenada pelo presidente russo Vladimir Putin, iniciada em fevereiro de 2022. O primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, chegou na segunda-feira à China e participou na terça-feira, 23, de um fórum econômico em Xangai, antes de viajar a Pequim para se reunir com seu homólogo Li Qiang e com o presidente Xi Jinping. Ele é a principal autoridade russa a visitar a China desde o início da invasão russa da Ucrânia.

A China deseja que os dis países continuem “apoiando-se firmemente em questões que afetam os interesses centrais de cada um”, disse o presidente Xi Jinping a Mishustin, de acordo com a agência oficial de notícias Xinhua. Este tipo de frase, um tanto vaga, é frequentemente utilizada nas reuniões bilaterais com representantes da Rússia e de outros países, e geralmente é uma referência – no que diz respeito à China – à questão da ilha de Taiwan. Xi Jinping também pediu “o fortalecimento da coordenação nos cenários multilaterais, como as Nações Unidas, a Organização de Cooperação de Xangai, os Brics ou o G20”, segundo a Xinhua. Antes de se reunir com Xi, Mishustin conversou com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e destacou que “as relações entre Rússia e China alcançaram um nível sem precedentes”.

“Se caracterizam por um respeito mútuo dos interesses do outro, o desejo de responder juntos aos desafios, relacionados a uma maior turbulência do cenário internacional e com a pressão de sanções ilegítimas por parte do Ocidente como um todo”, afirmou o primeiro-ministro russo, após uma cerimônia de boas-vindas diante do monumental Grande Salão do Povo, em Pequim. A China é o primeiro parceiro comercial da Rússia. As transações entre os dois países chegaram a 190 bilhões de dólares em 2022 (991,2 bilhões de reais na cotação da época), de acordo com a Alfândega chinesa. Na terça-feira, 23, Li Qiang indicou que nos primeiros quatro meses deste ano, o valor das transações já era de Us$ 70 bilhões de dólares (R$ 350 bilhões na cotação da época), representando um crescimento anual de mais de 40%. Mikhail Mishustin viajou acompanhado de várias autoridades russas, como o vice-primeiro-ministro, Alexander Novak, encarregado da pasta de Energia.

A China se tornou o primeiro cliente da Rússia no setor de energia no ano passado e evitou o colapso das exportações russas de gás, apesar das sanções ocidentais impostas a Moscou devido à guerra na Ucrânia. Na terça-feira, 23, Alexander Novak declarou no fórum de Xangai que o fornecimento de energia da Rússia à China aumentará quase 40% em 2023, segundo as agências de notícias russas. Analistas acreditam que a China, por seu peso econômico e diplomático, tem vantagem no relacionamento bilateral com a Rússia, um desequilíbrio crescente à medida que a comunidade internacional isola cada vez mais o governo de Moscou. Para Ryan Hass, analista da Brookings Institution, os líderes da Rússia e da China se tornaram “mais próximos por causa das queixas e preocupações do que [por terem] objetivos comuns”. Em fevereiro, o governo chinês publicou um documento que pede uma “solução política” para o conflito na Ucrânia, com o respeito à integridade territorial de todos os países. Um mês depois, durante uma cúpula em Moscou, Xi convidou o presidente russo Vladimir Putin para visitar Pequim.

*Com informações da agência AFP