Presidente da França afirma que o bloqueio humanitário em Gaza é um ‘escândalo’

O bloqueio humanitário em Gaza, que teve início em 2 de março deste ano, é “um escândalo” e “uma vergonha”, declarou o presidente da França, Emmanuel Macron, nesta segunda-feira (9), ao pedir um novo cessar-fogo, a libertação dos reféns israelenses e a “reabertura das rotas humanitárias” no território palestino sitiado.

Macron também afirmou que a França está “vigilante” depois que a Marinha israelense interceptou uma embarcação com destino a Gaza na qual viajavam vários ativistas pró-palestinos, incluindo um brasileiro e seis franceses.

O veleiro da Coalizão da Flotilha da Liberdade (FFC, na sigla em inglês), um movimento internacional não violento de solidariedade com os palestinos, saiu da Itália na semana passada com o objetivo de entregar ajuda a Gaza. Doze ativistas de vários países (França, Alemanha, Brasil, Turquia, Suécia, Espanha e Países Baixos) viajam no ‘Madleen’, com o objetivo de “romper o bloqueio israelense” em Gaza, que enfrenta uma situação humanitária catastrófica após mais de um ano e meio de guerra. Após uma escala no Egito, a embarcação se aproximou da costa de Gaza, apesar das advertências de Israel, que ordenou ao Exército que impedisse a entrada do barco no território palestino.

