Presidente de Belarus faz alerta para população não protestar nas ruas

Segundo Alexandr Lukashenko, as manifestações estão sendo orquestradas de fora do país

EFE/EPA/TATYANA ZENKOVICH Mais de seis mil pessoas já foram presas nas manifestações contra o presidente



O presidente de Belarus, Alexandr Lukashenko, fez um apelo nesta sexta-feira, 14, para que a população não vá às ruas protestar e denunciou que as manifestações são uma atitude agressiva fomentada fora do país. “Não vá para as ruas agora. Entenda que você e seus filhos estão sendo usados como buchas de canhão”, afirmou o mandatário recém-reeleito, durante reunião de cúpula do governo, segundo a agência de notícias local “Belta”. Lukashenko, que venceu o pleito do último dia 9, garantiu não ter qualquer repreensão a fazer às forças de segurança, que estão sendo acusadas por opositores e no exterior de atuarem de maneira desproporcional.

“Seja como for, nós somos eslavos e se uma pessoa caiu e está no chão, não devemos atingi-la. Em outras palavras, deve haver alguma contenção”, disse o presidente. Ao mesmo tempo, o chefe de governo indagou retoricamente: “Como deve atuar um uniformizado?”, em referência aos agentes. O presidente de Belarus, ainda tentou mostrar algum posicionamento crítico, ao dizer que as agressões aos manifestantes não são corretas, mas logo afirmou que centenas de policiais ficaram feridos, inclusive, um deles está “inválido por toda a vida”.

De acordo com informações do jornal DW, alguns dos manifestantes presos estão sendo maltratados e espancados na prisão. Um grupo de familiares e amigos foram visitá-los no centro de detenção em Minsk para entregar comidas e cobertores e encontraram alguns hematomas. Eles próprios relataram os espancamentos. A tensão ganhou mais um capítulo nessa sexta-feira. Centenas de trabalhadores de fábricas de tratores e automóveis da capital iniciaram uma greve para denunciar a brutal repressão das manifestações.

*Com Agência EFE