Presidente de Cuba comemora anulação das condenações de Lula

Miguel Díaz-Canel afirmou que a decisão de Fachin confirma que excessos e abusos são cometidos contra a esquerda na América Latina

EFE Miguel Díaz-Canel disse que é preciso ficar 'alerta' em relação à perseguição política contra a esquerda



O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, comemorou a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva relacionadas às investigações da operação Lava Jato. Através da sua conta oficial no Twitter, ele opinou que a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), “chega para confirmar quantos excessos e abusos são cometidos contra a esquerda latino-americana”. “Estejamos alertas”, acrescentou. O governo cubano sempre manteve uma postura de apoio à inocência de Lula, defendendo que o ex-presidente brasileiro era vítima de uma “perseguição política”.

Celebramos absolución de @LulaOficial y @dilmabr, que llega para confirmar cuántos excesos y abusos se cometen contra la izquierda latinoamericana. Estemos alertas. #SomosCuba #CubaViva pic.twitter.com/rYt3cOpTFo — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 9, 2021

Cuba e Brasil foram aliados próximos durante os governos petistas de Lula e Dilma Rousseff, mas a eleição de Jair Bolsonaro dinamitou as relações bilaterais. Em janeiro, Lula se reuniu em Havana com o líder do Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, e com Díaz-Canel. O ex-presidente brasileiro estava em Cuba desde 21 de dezembro para participar da gravação de um documentário, mas o projeto foi interrompido após ele e quase toda a comitiva testarem positivo para Covid-19, motivo pelo qual foram isolados, de acordo com os protocolos de saúde cubanos.

