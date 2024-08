Presidente de Israel diz que país está pronto para responder possível ataque do Irã e do grupo terrorista Hezbollah

‘Temos capacidades militares de primeiro nível; uma força aérea e sistemas avançados de defesa multidimensionais que estão em alerta máximo e prontos’, disse Isaac Herzog nesta segunda (12)

“Israel está preparado para uma ameaça multifrontal”, afirmou nesta segunda-feira (12) o presidente israelense, Isaac Herzog, quando informações de inteligência recolhidas tanto pelo país como por Estados Unidos apontam para um ataque iminente do Irã e do grupo terrorista Hezbollah, provavelmente nas próximas 24 horas. Israel está desde a semana passada em “alerta máximo”, depois de tanto Irã como o Hezbollah jurarem vingança pelos assassinatos do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã; e do principal líder militar dos terroristas xiitas libaneses, Fuad Shukr, em Beirute.

Desde então, várias fontes de inteligência sugeriram que este ataque coordenado – ao qual poderiam juntar-se outros satélites do Irã, como os houthis, do Iêmen, a Resistência Islâmica do Iraque ou as milícias pró-iranianas na Síria – poderia ocorrer no feriado judaico de Tisha. B. ‘av, que começou hoje ao pôr do sol e comemora a destruição do primeiro e segundo templo de Jerusalém. “Nos dias tensos que vivemos, após o Irã e todos os nossos inimigos do eixo do mal terem declarado sua intenção de nos atacar em breve com grande força; enfatizo: o Estado de Israel está preparado para enfrentar esta ameaça multifrontal”, assegurou hoje o presidente em uma mensagem aos cidadãos por ocasião do Tisha B’av.

“Temos capacidades militares de primeiro nível; uma força aérea e sistemas avançados de defesa multidimensionais que estão em alerta máximo e prontos; além de uma inteligência exaustiva”, destacou. Herzog apelou aos israelenses para “agirem com responsabilidade, seguirem as instruções, permanecerem calmos” diante a iminência de tal ataque, sobre o qual o comando da frente interna do Exército ainda não alterou suas instruções de precaução à população.

O presidente também se referiu às “alianças e associações diplomáticas e de segurança” que procuram impedir qualquer “ação inimiga”, em alusão aos EUA, que na última semana mobilizaram sistemas defensivos, incluindo porta-aviões, navios de guerra e mísseis balísticos, para Oriente Médio com o objetivo de ajudar Israel a repelir tal ataque. “O mais importante é que a potência mais forte do mundo, os Estados Unidos, esteja comprometida com a nossa segurança”, destacou Herzog.

O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse hoje que Washington partilha a avaliação de Israel de que Irã e seus aliados poderão lançar ataques em grande escala esta semana e sugeriu que um dos propósitos pode ser dificultar as negociações para um cessar-fogo que estava programado para ser retomado na próxima quinta, embora o grupo terrorista Hamas tenha anunciado ontem à noite que não enviaria uma delegação.

Em sua mensagem, Herzog mostrou também seu “firme apoio” a um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, que permitiria o regresso dos 111 raptados em 7 de outubro do ano passado que ainda estão detidos. “O dever de um Estado para com seus cidadãos é, acima de tudo, trazê-los de volta para casa, longe do inimigo. Com criatividade, determinação, coragem, iniciativa e com todo o empenho”, indicou.

