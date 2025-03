Presidente de Portugal abre consultas para tentar antecipar eleição após queda de premiê

Moção de desconfiança que resultou na queda de Montenegro foi aprovada pelo Parlamento, levando a uma situação política instável

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Líder da Aliança Democrática (AD), Luis Montenegro, responde a perguntas de jornalistas após encontro com o presidente português no Palácio de Belém, em Lisboa



Após a destituição do governo de Luís Montenegro, marcada por um escândalo de conflito de interesses, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, iniciou um processo de consultas para a possibilidade de convocar eleições antecipadas. A moção de desconfiança que resultou na queda de Montenegro foi aprovada pelo Parlamento, levando a uma situação política instável. Montenegro, que assumiu o cargo há quase um ano sem ter uma maioria absoluta, se viu envolvido em polêmicas relacionadas a uma empresa de consultoria pertencente à sua família. A perda da moção de confiança na Câmara foi um golpe significativo, com deputados de diversas legendas se unindo contra ele.

O presidente português está atualmente em diálogo com representantes dos partidos que compõem o Parlamento. Ele espera o parecer do Conselho de Estado antes de tomar uma decisão definitiva sobre o futuro político do país. As alternativas em consideração incluem a formação de um novo governo ou a convocação de eleições legislativas antecipadas, que poderiam ocorrer em 11 ou 18 de maio. Montenegro já manifestou sua intenção de concorrer novamente nas próximas eleições. As pesquisas de opinião indicam que, caso as eleições sejam realizadas, o Partido Socialista (PS) lideraria com 30,8% dos votos, enquanto a Aliança Democrática de Centro, sob a liderança de Montenegro, ficaria com 25,8%. O partido Chega, por sua vez, mantém uma estabilidade em torno de 17% nas intenções de voto.

