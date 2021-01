Presidente de Portugal testa positivo para a Covid-19

Segundo comunicado da presidência do país, Marcelo Rebelo de Sousa está assintomático e cancelou toda agenda; ele tem 72 anos e está no grupo de risco da doença

Divulgação/Presidência de Portugal Presidente de Portugal foi contaminado pela Covid-19



O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, foi diagnosticado nesta segunda-feira, 11, com o novo coronavírus. Segundo a presidência do país, ele está assintomático e cumpre o isolamento social em casa. Por causa da contaminação, ele cancelou uma série de compromissos marcados para as próximas semanas. O político fez uma série de testes após ter contato com uma pessoa contaminada pela doença. No primeiro exame, realizado em 6 de janeiro, ele não teve a Covid-19 detectada. Até o momento, Portugal se aproxima dos 500 mil casos e dos 8 mil óbitos causados pela Covid-19. A vacinação no país europeu foi iniciada na última segunda-feira, 4, em asilos de idosos.