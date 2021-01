Brasil tem 480 óbitos e 25 mil novos casos de Covid-19 em 24h

Dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na noite desta segunda-feira, 11; Número de mortes se aproxima dos 204 mil e já há mais de 8,1 milhões de casos registrados

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Mais de 750 mil casos estão em acompanhamento



Com 25 mil novos casos confirmados e 480 mortes nas últimas 24 horas, o Brasil atinge nesta segunda-feira, 11, a marca dos 203.580 óbitos pela Covid-19 desde o começo da pandemia. Ao todo, segundo dados do Ministério da Saúde, 8.131.612 casos foram confirmados desde março. Desses, 7.207.483 são considerados como recuperados e 720.549 estão em acompanhamento. O estado com maior número de mortes é São Paulo, que também é o mais populoso do país. Ao todo, 48,3 mil moradores morreram e mais de 1,5 milhão foram contaminadas. A maior taxa de mortalidade, porém, é do estado do Rio de Janeiro, que tem 155,1 a cada 100 mil habitantes.

O país se aproxima das 204 mil mortes por Covid-19 no dia em que João Doria afirma que aguarda “senso e compaixão” da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para liberação da aplicação da CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan com tecnologia chinesa. O governador de São Paulo não descartou que a vacinação no estado, marcada para 25 de janeiro, dia do aniversário da capital, seja iniciada antes caso a liberação seja permitida. O Brasil também afirmou, no domingo, que recebeu a notificação do governo do Japão sobre a mutação do vírus encontrada em viajantes que passaram pelo estado do Amazonas no fim do ano. Apesar do vírus encontrado neles ter 12 mutações registradas, a Organização Mundial da Saúde descartou que ele não reaja à imunização iniciada em alguns países.