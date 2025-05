Primeira arquidiocese criada pelo papa Leão XIV fica no interior de SP

O bispo Dom Antônio Emídio Vilar foi nomeado arcebispo metropolitano do local

Alberto PIZZOLI / AFP É a primeira arquidiocese criada em todo o mundo católico pelo novo papa



O papa Leão XIV elevou a diocese de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, à categoria de arquidiocese, desmembrando-a da arquidiocese de Ribeirão Preto. O bispo Dom Antônio Emídio Vilar passa a ser arcebispo metropolitano da nova arquidiocese. É a primeira arquidiocese criada em todo o mundo católico pelo novo papa, desde que ele foi eleito, no último dia 8. No mesmo ato, o bispo Dom Antônio Emídio Vilar foi nomeado arcebispo metropolitano do local. As informações constam de boletim do Vaticano publicado nesta quinta-feira (22).

“É a conclusão de um processo iniciado em 2010, quando os bispos pediram a criação da arquidiocese. É uma alegria ver que todo o processo, que foi encaminhado pelo papa Francisco, agora se concretiza pelo papa Leão XIV”, diz Dom Vilar.

Assim que for instalada, a arquidiocese de Rio Preto passa a ter atribuição sobre as dioceses de Barretos, Catanduva, Jales e Votuporanga, todas na região norte do estado de São Paulo. A missa de instalação oficial da nova estrutura da Igreja Católica na região está marcada para o dia 9 de julho, na Catedral de São José.

De acordo com o Código de Direito Canônico, as províncias eclesiásticas, como são chamadas as arquidioceses, têm a missão de promover uma ação pastoral comum entre as dioceses vizinhas. “Como cresce sempre o número de paróquias e dioceses, é urgente adequar algumas estruturas, para facilitar a ação pastoral entre os bispos. Isso inclui uma ajuda recíproca que, claro, já acontece na prática”, explicou o novo arcebispo.

No dia 29 de junho próximo, em uma cerimônia no Vaticano, o arcebispo Dom Vilar vai receber das mãos do papa Leão XIV o pálio, uma vestimenta litúrgica composta de uma manta de lã usada na Igreja Católica para simbolizar o pastor que carrega as ovelhas sobre os ombros. Será o primeiro encontro do nomeado com o novo pontífice. O pálio será usado pela primeira vez durante a missa de instalação da arquidiocese.

Quem é o novo arcebispo brasileiro

Dom Antônio Emídio Vilar nasceu em novembro de 1957 em Guardinha, distrito de São Sebastião de Paraíso, em Minas Gerais. Ainda recém-nascido, a família se mudou para Batatais, no interior de São Paulo. Antes de ser ordenado presbítero, em 1986, cursou mestrado em Teologia na Universidade Pontifícia Salesiana, em Roma.

Em 2008, Dom Vilar foi nomeado bispo da diocese de São Luiz de Cáceres (MT) e, em 2016, tomou posse como bispo da diocese de São João da Boa Vista. A partir de janeiro de 2022, tornou-se o bispo diocesano de São José do Rio Preto. A diocese de São José do Rio Preto, agora arquidiocese, foi criada em janeiro de 1929 pelo papa Pio XI.

Em nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) saudou a elevação da diocese de São José do Rio Preto à condição de arquidiocese. “Ao clero, à vida religiosa consagrada e a todo o povo de Deus renovamos nossa comunhão com a caminhada desta Igreja Particular, com votos de que a elevação da arquidiocese possa ser sinônimo de maiores frutos na ação evangelizadora”, diz o texto assinado pelo presidente, Dom Jaime Spengler, e outros arcebispos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório