Primeira parceira sexual do príncipe Harry ficou chocada com exposição em livro: ‘Privacidade invadida’

Sasha Walpole lamentou a falta de empatia do segundo filho do rei Charles III em não procurá-la para pedir autorização do relato

SASCHA SCHUERMANN / AFP Príncipe Harry lançou um livro de memórias em janeiro de 2023



Sasha Walpole, a mulher da primeira experiência sexual do príncipe Harry ficou chocada com a exposição em O Que Sobra (Spare, no título original), seu livro de memórias. Em entrevista ao ‘The Sun’, ela criticou a exposição do príncipe e disse não entender o motivo do relato. “Ele poderia apenas ter dito que perdeu a virgindade e deixado por isso mesmo. Mas ele descreveu como aconteceu”, repudiou. Sasha, que hoje está com 40 anos, disse que sua privacidade foi invadida e rebateu a incompreensão pelo seu incômodo: “É tudo bem se você não for a outra pessoa envolvida. Se você for eu, então de repente você sente como se seu mundo estivesse ficando um pouco menor”. No livro, Harry não cita o nome da mulher, contundo, ela revelou que os detalhes que foram revelados permitira sua identificação. “Achei que poderia passar, mas aos poucos comecei a ouvir histórias. Então, tive que assumir um certo controle e contar minha história, com minhas palavras, com todo o contexto e detalhes corretos”, justificou. Sasha lamentou a falta de empatia de Harry em não procurá-la para pedir autorização do relato. “Guardei segredo por mais de 21 anos. Foi literalmente apenas algo que aconteceu. Eu nunca teria falado sobre isso se o livro não tivesse sido publicado”, concluiu Sasha, destacando que não busca fama ou fortuna.