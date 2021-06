Primeiro caso humano da gripe aviária H10N3 é registrado na China

País monitora pessoas que tiveram contato com o paciente, mas afirma que vírus se manifesta de forma menos severa e tem baixas chances de se espalhar

Prefecture de Miyazaki/Reprodução Trabalhadores de Miyazaki, no Japão, sacrificam mais de 4 mil frangos para conter gripe aviária



A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou nesta terça-feira, 1º, o primeiro caso humano de infecção pela gripe aviária H10N3. A contaminação ocorreu em um homem de 41 anos morador da cidade de Zhenjiang. Ele foi hospitalizado no dia 18 de abril e diagnosticado com a doença no último dia 28. Detalhes sobre a infecção não foram divulgados e pessoas com as quais o paciente teve contato foram investigadas, mas nenhum outro caso da doença foi registrado. Segundo o órgão de saúde, o vírus tem baixa patogenicidade, o que significa que ele se manifesta de forma menos severa, e tem baixas chances de se espalhar pelo mundo. Mesmo assim, uma análise dos dados genéticos do vírus deve ser feita para entender melhor o funcionamento dele. O paciente infectado está estável e deve receber alta nos próximos dias.