Ex-ministro Eduardo Pazuello é nomeado para cargo no Planalto

Dois meses após deixar o Ministério da Saúde, general assume vaga na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República

Marcelo Camargo/Agência Brasil Assinada pelo ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, a portaria que oficializa o novo cargo de Pazuello foi publicada no Diário Oficial da União nesta tarde



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) assinou nesta terça-feira, 1º, a nomeação do general Eduardo Pazuello para o cargo de secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A informação foi confirmada pela assessoria da Presidência à Jovem Pan. O órgão está diretamente ligado ao presidente, já que funciona no Palácio do Planalto. A portaria que oficializa o novo cargo de Pazuello foi publicada em Diário Oficial da União, assinada pelo ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos.

A nomeação acontece após o Exército abrir uma investigação para apurar a participação de Pazuello em uma manifestação de apoio a Bolsonaro em 23 de maio. Como general da ativa, ele se tornou alvo da apuração porque o regulamento militar classifica como transgressão o ato de “manifestar-se, publicamente, o militar da ativa, sem que esteja autorizado, a respeito de assuntos de natureza político-partidária”. O ex-ministro volta ao governo dois meses e meio após deixar a chefia do Ministério da Saúde – cadeira que assumiu interinamente em junho de 2020. De março até hoje, período em que esteve longe da vida política, o ex-ministro permaneceu no Exército. De agora em diante, no novo cargo, ele ficará subordinado ao almirante Flávio Rocha, atual secretário de Assuntos Estratégicos do governo.