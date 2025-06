Primeiro-ministro britânico afirma que há consenso no G7 para apelo à ‘desescalada’ entre Israel e Irã

Keir Starmer reconheceu que ‘risco de que conflito se agrave é evidente’ e destacou ‘imensas’ complicações, não apenas para a região, mas também a nível global

Foto de Stefan Rousseau / POOL / AFP O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, durante a Cúpula do Grupo dos Sete (G7) em Kananaskis,



O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, considerou, nesta segunda-feira (16), que os líderes do G7 reunidos no Canadá concordam em seu desejo de uma desescalada entre Israel e Irã. “Acredito que há um consenso a favor de uma desescalada”, declarou Starmer a jornalistas na cúpula de líderes do grupo, nas Montanhas Rochosas canadenses. “Obviamente, o que temos que fazer hoje é unir” essa vontade “e deixar claro como se vai conseguir” uma desescalada, disse.

“Mas o risco de que o conflito se agrave é evidente, acredito, e as implicações – não apenas para a região, mas também a nível global – são realmente imensas, desta forma a prioridade deve ser a desescalada”, insistiu. Starmer destacou que falou com a maioria dos líderes do G7 depois de sua chegada no domingo para a cúpula, e conversou por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em outra ordem, Starmer disse que espera – em uma reunião em Kananaskis com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump – finalizar a implementação de um acordo comercial entre os aliados, em meio à guerra tarifária lançada pelo líder americano.

*Com informações da AFP