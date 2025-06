Primeiro-ministro da Polônia será submetido a voto de confiança após vitória de nacionalista na eleição presidencial

Donald Tusk apoiava o pró-europeu Rafal Trzaskowski, que perdeu o pleito para historiador Karol Nawrocki, do partido oposição Lei e Justiça (PiS)

O primeiro ministro polonês, Donald Tusk, disse nesta terça-feira (3) que o voto de confiança em seu governo, que ele anunciou após a vitória do candidato nacionalista na eleição presidencial, será realizado em 11 de junho.“O voto de confiança no governo ocorrerá na quarta-feira, 11 de junho”, disse Tusk antes de uma reunião de seu gabinete. Segundo os resultados oficiais publicados na segunda-feira, o historiador Karol Nawrocki, apoiado pelo partido nacionalista de oposição Lei e Justiça (PiS), obteve 50,89% dos votos contra 49,11% do pró-europeu Rafal Trzaskowski no segundo turno da eleição presidencial de domingo. O resultado destaca a polarização neste membro da Otan e da União Europeia. A vitória do candidato nacionalista é uma grande vitória para o compromisso pró-europeu e o apoio à Ucrânia promovido pelo atual governo.

O líder do PiS, Jaroslaw Kaczynski, classificou o resultado como “um cartão vermelho” para o Executivo e pediu a criação de “um governo apolítico e técnico” composto por especialistas. As próximas eleições legislativas da Polônia estão programadas para 2027. Mas Tusk prometeu continuar seu governo. “Algumas coisas podem ser feitas melhor, mais rapidamente, e este voto de confiança será como um novo ponto de partida. [Esse voto] será ofensivo, não defensivo”, explicou Tusk. Na Polônia, um país de rápido crescimento econômico com 38 milhões de habitantes, o presidente, com um mandato de cinco anos, exerce influência sobre a política externa e a defesa. Também tem poder de veto em nível Legislativo. Várias reformas feitas por Tusk, um ex-presidente do Conselho Europeu que chegou ao poder em 2023, foram bloqueadas pelo presidente em fim de mandato, o conservador Andrzej Duda.

