Primeiro-ministro do Canadá conversa sobre coronavírus e clima com Biden

Justin Trudeau usou as redes sociais para publicar imagem de momento em que fez ligação telefônica para presidente eleito dos Estados Unidos nesta segunda

Justin Trudeau / Twitter / Reprodução / 09.11.2020

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, conversou na tarde desta segunda-feira, 9, com o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o novo coronavírus, mudanças climáticas e sobre relações internacionais entre os dois países. Em publicação nas redes sociais, Trudeau mostrou foto do momento em que telefonou para o democrata. “Acabei de falar com Joe Biden e o parabenizei de novo pela eleição. Nós já trabalhamos juntos antes e estamos prontos para voltar a esse trabalho enfrentar os desafios e oportunidades dos nossos dois países”, disse.

Segundo Trudeau, entre os assuntos conversados na ligação estavam a pandemia do Covid-19, mudanças climáticas, energia, racismo e até mesmo a detenção dos canadenses Michael Kovrig e Michael Spavor, presos desde dezembro de 2018 na China por suspeita de fazer espionagem para o país norte-americano. “Nesses e outros assuntos, o presidente eleito Joe Biden e eu concordamos em manter contato e trabalhar juntos”, afirmou. Ainda nesta segunda-feira, Biden fez pronunciamento ao povo dos Estados Unidos para falar de medidas que estão sendo estudadas pela futura equipe de governo para controlar a pandemia da doença no país. Ele pediu que as pessoas continuassem a usar máscaras e praticar o isolamento social.