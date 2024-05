Primeiro-ministro do Reino Unido dissolve Parlamento e antecipa eleições legislativas

Novo pleito ocorrerá em 4 de julho, e não mais no ano que vem, como estava previsto; oposição trabalhista, liderada por Keir Starmer, é favorita

NEIL HALL/EFE/EPA O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak se prepara para fazer um discurso sobre as eleições no Reino Unido



O primeiro-ministro conservador Rishi Sunak anunciou nesta quarta-feira (22) que as eleições legislativas no Reino Unido ocorrerão em 4 de julho — e não mais no ano que vem, como estava previsto. A oposição trabalhista, liderada por Keir Starmer, é a favorita para vencer o pleito, segundo as pesquisas. Além disso, o premiê dissolveu o Parlamento. “Hoje falei com sua majestade, o rei, para pedir a dissolução do Parlamento. O rei aceitou este pedido e celebraremos eleições gerais em 4 de julho”, declarou Sunak, sob chuva, em frente à sua residência oficial em Downing Street. Caso o conservador não seja eleito, o Reino Unido terá seu quarto primeiro-ministro em um período de dois anos.

A decisão foi tomada após uma reunião do conselho de ministro. As eleições, que deveriam ocorrer até janeiro de 2025, foram antecipadas devido à pressão sobre Sunak, agravada por pesquisas desfavoráveis aos conservadores. Os levantamentos mostram uma vantagem de 20 pontos para os trabalhistas, que têm cerca de 45% das intenções de voto, comparado aos 20%-25% dos conservadores. O partido anti-imigração Reform UK aparece com 12% das intenções de voto. Com um sistema de votação simples em cada um dos 650 distritos eleitorais, esses números indicam uma maioria confortável para os trabalhistas.

Os conservadores estão no poder há 14 anos, período marcado pelo referendo do Brexit e pela sucessão de cinco primeiros-ministros em oito anos. As boas notícias econômicas, como o controle da inflação e a implementação do plano de expulsão de migrantes irregulares para Ruanda, parecem ter motivado Sunak a convocar as eleições. Os britânicos, no entanto, parecem determinados a mudar, favorecendo Keir Starmer, um ex-advogado de 61 anos, para assumir o número 10 de Downing Street.

*Com informações do AFP